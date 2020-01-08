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توك شو

رسالة شفوية .. العراق تكشف حقيقة معرفتها بالقصف الإيراني قبل تنفيذه

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:25 م
ضرب صواريخ ايرانية
ضرب صواريخ ايرانية لقاعدة امريكية في عين الأسد
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فرح علاء الخولي
أعلن مجلس الوزراء العراقي، أن المجلس تلقى رسالة شفوية من ايران قبل القصف الصاروخي على الأهداف الأمريكية، وأنه لم تردنا حتى اللحظة أي خسائر بشرية بقواتنا.

وصرح مجلس الوزراء العراقي، برفضهم انتهاك سيادة البلاد ومستمرون بمحاولات منع التصعيد، وأنهم يدعون إلى احترام سيادة البلاد وتجاوز الأزمة التي تهدد المنطقة بحرب مدمرة.

أفادت بذلك فضائية "اكسترا نيوز"، في خبر عاجل منذ قليل، وسنوافيكم بالتفاصيل.
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