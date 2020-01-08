ثقافة دمياط تناقش التطرف الديني وجذور الإرهاب

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة دمياط، حيث عقد قصر ثقافة كفر سعد محاضرة بعنوان "أنواع الصخور" ألقتها إلهام إسلام، وأوضحت تعريف جيولوجيا الأرض من حيث تكون الصخور وقد لخصت إلهام أنواعها وأشكالها من نارية ورسوبية ومتحللة بجانب صفات كلا منها واستخدامها وذلك بمدرسة كفر سعد الإعدادية بنات.



قدمت مكتبة ميت ابو غالب محاضرة بعنوان "الإعاقة السمعية" ألقاتها د. صفاء شكل، والتي ميزت بين الضعف وبين عدم القدرة على السمع مطلقا ودور العلم فى الكشف المبكر عند الطفل والعلاج لكل مرحلة بجانب التطور التكنولوجي الهائل فى استخدام أجهزة تكبير الصوت لضعاف السمع.



عقدت مكتبة الركابية محاضرة بعنوان "الهجرة غير الشرعية"، حيث أوضحت معنى الغير الشرعية بأنه غير معترف به كمواطن داخل أي دولة إلا بجواز سفر وهو الطريق الشرعي الوحيد للهجرة وإلا قد يتعرض للطرد أو السجن، بينما نظم بيت ثقافة الزرقا بالتعاون مع مدرسة التمريض محاضرة بعنوان "التطرف الديني وجذور الإرهاب" ألقاها إبراهيم أبو العينين، وأشار إلى أن الشباب الواعد يدرك خطورة خلط أمور الدين بالسياسة لتمرير مراد مسموم وزعزعة أى فكر وسطى والتشكيك به لإحلاله بالأفكار المتطرفة المعادية لباقي الديانات والأجناس كمبرر لعمليات القتل والتدمير.



نفذ قصر ثقافة دمياط ورشة الأشغال اليدوية والتريكو، إلى جانب عقد حوار بعنوان "مع مسؤول" شارك فيه سامي الحجر رئيس مجلس إدارة المجمع الخيري بالسنانية، قدم خيرى رؤية المجمع بالمشاركة المجتمعية من خلال تقديم خدمات مجانية للمواطنين بمجال الصحة العامة بقوافل طبية، بجانب لقاءات دورية مع مسئولين مختصين بأساليب التربية للرد على تساؤلات الآباء فى التنشئة السليمة، كما شارك قصر ثقافة الطفل بمركز حلم ابنى أعمال الرسم والتلوين مع أطفال ذوي القدرات الخاصة.



عقد نادي أدب قصر ثقافة دمياط جلسته الأسبوعية مع الشاعر صلاح مصباح والكاتب سمير الفيل لتجديد مفهوم اللغة الشعرية عن طريق تناول لعدد من الأبيات الجديدة من حيث القافية والنغمة.