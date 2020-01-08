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مرأة

في دقائق.. أسرع وصفة لتنظيف عميق للبشرة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:31 م
فى دقائق ..أسرع تنظيف
فى دقائق ..أسرع تنظيف عميق للبشرة
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أسماء عبد الحفيظ
تحتاج العديد من السيدات والفتيات لخضوع البشرة للتنظيف مرتين أسبوعيا، لمنع تراكم الأتربة عليها والدهون التي تضر بالبشرة، لذلك
يقدم موقع "health line" طريقة رائعة لتنظيف البشرة وحمايتها من الحبوب في دقائق.

• المكونات :-

بياض بيضة
ملعقة كبيرة من الزبادي
ملعقة صغيرة من العسل


• طريقة التحضير:-

اخفقي بياض البيض حتى يصبح هشا.
أضيفى إليه الزبادي والعسل، ثم امزجي المكونات مع بعضها البعض برفق.
ضعي القناع على وجهك لمدة 20 دقيقة.
اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، وستدهشك النتيجة من أول تجربة.
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