تجديد حبس سائق توك توك لتحرشه بطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، بالشرقية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس سائق 15 يومًا، قام بالتحرش بطفلة من ذوي الإحتياجات الخاصة مصابة بمتلازمة داون، أثناء سيرها بأحد شوارع قريتها بمركز الزقازيق، إلا أن القدر أنقذها وذلك عندما شاهدته سيدة أثناء سيرها مصادفة ونهرته فهرع وتركها وقامت أسرة الطفلة بتحرير محضر وتم ضبط المتهم.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ من أسرة " ز ر " 16 سنة من ذوى الإحتياجات الخاصة "متلازمة داون" مقيمة قرية كفر الحصر، تتهم فيه "مصطفى و " 19 سنة سائق، مقيم كفر الزقازيق، بالتعدى على ابنتهم والتحرش بها.



فيما تبين أنه أثناء سير السائق فى أحد شوارع قرية كفر الحصر، شاهد الطفلة فى أحد الشوارع، وحاول التحرش بها والتعدى عليها جنسيا، فشاهدته سيدة من شرفة منزلها، فأهانته فهرعت مسرعة وأبلغت أسرتها، وتم تحرير المحضر رقم 62281 إدارى مركز الزقازيق لسنة 2020.



فيما تمكنت قوة من مباحث مركز الزقازيق، برئاسة المقدم أحمد متولي، رئيس مباحث مركز الزقازيق، من ضبط المتهم وتم إحالته لنيابة مركز الزقازيق للتحقيق معه.

