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مرأة

ماسك طبيعي.. لبشرة ناعمة كالحرير في الشتاء

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:30 م
ماسك طبيعي ..لبشرة
ماسك طبيعي ..لبشرة ناعمة كالحرير فى الشتاء
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أسماء عبد الحفيظ
تحتاج جميع السيدات لترطيب بشرتهن فى الشتاء، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك ترطيب البشرة بعمل ماسك طبيعي فى الشتاء بهذه المكونات التي كشف عنها موقع بولد سكاى.

المكونات:
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
- ملعقة كبيرة من السكر

طريقة الاستخدام:
- نظفي وجهك جيدا بالماء الفاتر.
- اخلطي ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من السكر.
- قومي بتدليك وجهك بحركات دائرية لأعلى حتى لا تتكون التجاعيد فى الوجه لمدة 5 دقائق ثُم اغسلي وجهك بالماء البارد لغلق المسام.
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