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فن

عمرو عابد عضو لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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محمد نبيل
يشارك الفنان عمرو عابد كعضو لجنة التحكيم الرسمية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بدورته السادسة التي تقام في الفترة من 26 وحتى 31 من شهر يناير الجاري.

وسوف يبدأ عمرو عمله في مشاهدة الأفلام الروائية والتسجيلية خلال الفعاليات بمشاركة باقي إعضاء اللجنة وهم المونتيره المصرية هبة عثمان، الناقد السينمائى أحمد شوقى، ومدير مهرجان الفيلم العربي بروتردام روش عبد الفتاح، والممثلة التونسية مريم الفرجانى.

عمرو عابد ممثل وصانع أفلام مصري، بدأ عمرو عابد مشواره السينمائي بمجموعة ناجحة من أفلام البطولة المشتركة التي كانت تعبر عن الشباب وصراعاتهم ومخاوفهم في هذه الفترة، ظهر على شاشة السينما لأول مرة عام 2006 في فيلم أوقات فراغ، وبعدها بعام شارك في بطولة فيلم الماجيك، وفيلم عائلة ميكي في 2010 ثم فيلم فرش وغطا 2013 وفيلم ليل خارجي 2018.

كما كانت له انطلاقة قوية في الدراما بمشاركته في أهم الأعمال التليفزيونية بدئها بمسلسل أبواب الخوف ثم تلاها عدة مسلسلات منها مع سبق الأصرار ولا تطفىء الشمس وبين السرايات ودهشة.

ومؤخرا قدم عمرو عابد أحدث أفلامه لما بنتولد مع المخرج تامر عزت والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية.

ويذكر أن عمرو شارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان شرم الشيخ السينمائي كما بعمل الآن على تطوير سيناريو أول فيلم روائي طويل بعنوان " اللي فات مات" بجانب عمله المستمر في مجال التمثيل.
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