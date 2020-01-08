احميهم.. 3 طرق للوقاية من إصابة الأطفال بـ القمل

يعتبر القمل هو حشرة صغيرة تتغذى على الدم البشري من خلال فروة الرأس، غالبًا ما يصيب القمل الأطفال بـ مرض التهاب القزحية التآكلي، وينتقل القمل بالاتصال المباشر من شعر طفل إلى شعر طفل آخر.





ولا يعد وجود ال​​قمل دليلاً على قلة النظافة الشخصية أو بيئة معيشية غير نظيفة؛ حيث أن القمل لا يحمل الأمراض المعدية البكتيرية أو الفيروسية، ويمكن لبعض الأدوية المتاحة بدون وصفة طبية أن تخلص الطفل من القمل.





وبالرغم من صعوبة منع انتشار قمل الرأس بين الأطفال في بيئات رعاية الأطفال والبيئات المدرسية، وذلك نظرًا للتلامس القريب جدًّا بين الأطفال ومتعلَّقاتهم التي يمكن أن ينتشر القمل بها بسهولة.





كما أن الإصابة به لا تتعلق بعاداتك صحية، أو عادات هؤلاء الأطفال، ولا تقع عليك مسؤولية التقصير بصفتك ولي أمر إذا أُصيب طفلك بقمل الرأس.





وأظهر عدد قليل من الدراسات أن المكوِّنات الموجودة في بعض هذه المنتجات المكون من زيوت النباتات، مثل: جوز الهند، والزيتون، وإكليل الجبل، وشجرة الشاي قد تعمل على طرد القمل، بالإضافة إلى بعض التدابير التي يمكن ان تقي طفلك من الإصابة بالقمل أو الإنتقال إليه، وتشمل:





1- اطلبْ من طفلك أن يتجنَّب الاحتكاك بالرأس مع زملائه في الدراسة أثناء اللعب وغيره من الأنشطة.





2- اطلب من طفلك ألا يشارك المتعلقات الشخصية مثل القبعات والأوشحة والمعاطف والأمشاط والفُرش، وأغراض تزيين الشعر وسماعات الأذن.



