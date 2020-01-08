برلمانى: استمرار انخفاض أسعار الحديد الفترة القادمة في هذه الحالة

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن إنخفاض أسعار الحديد خلال شهر يناير الجاري جزء منه بسبب انخفاض أسعار الغاز، وجزء اخر يتعلق بأن الكميات المعروضة من الحديد في السوق أكبر من الكمية المطلوبة، بالإضافة إلى انخفاض سعر خام البيليت نتيجة انخفاض سعر الدولار.





وأشار "البطيخي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان سبق وأن طالبت بتخفيض سعر الغاز أكثر مما هو عليه من السعر الحالي 5.50 دولار ، حيث انه يصل فى بعض الدول الاخر إلى 3 دولار.





وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه لو استجابت الحكومة لتخفيض سعر الغاز للمصانع واستمر إنخفاض سعر الدولار ، فى ظل زيادة تحويلات المصريين من الخارج وارتفاع معدلات السياحة، فسينخفض سعر البيليت "المادة الخام للحديد" ، وبالتالى فإن ذلك سيؤدى إلى إنخفاض أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة.





وانخفضت أسعار الحديد خلال شهر يناير بنحو 200 إلى 350 جنيها للطن على الرغم من ارتفاع أسعار البليت عالميا بنحو 25 دولارا، إلا إن الركود أجبر الشركات لخفض أسعارها.





وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان المصانع لم تعلن حتى الآن أسعار شهر يناير بخلاف شركتى عز الدخيل التى أعلنت عن خفض أسعارها لتصل إلى 350 جنيها للطن ليسجل 10 آلاف و100 جنيه للطن مقارنة من ، 10 آلاف و450 جنيها للطن كذا شركة بشاى للصلب التى أعلنت عن خفض أسعارها بنحو 200 جنيه للطن ليسجل 10 آلاف و200 جنيه للطن مقارنة ب10 الاف و400 جنيه للطن ارض مصنع





وأضاف الزينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" انة بالرغم من ارتفاع أسعار البليت عالميا ارتفع ليصل إلى 425 دولارا للطن مقارنة ب400 دولار للطن إلا أن الركود فى القوى الشرائية فى السوق المحلى اجبر الشركات على خفض الأسعار ، لافتا إلى أن باقى الشركات لم تعلن بعد عن أسعارها





ولفت إلى ان المصانع لديها مخزون كبير من حديد التسليح ، وعملية خفض الأسعار هى محاولة لتحريك السوق وتنشيط حركة للبيع للتخلص من حالة الركود الذى يعانى منها خلال الفترة المقبلة.





وعن أسعار الحديد أوضح الزينى انه سجل للمستهلك سعر حديد المصريين 10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 10 آلاف و450 جنيها، وحديد العتال 10 آلاف و250 جنيها، وحديد عطية 10 آلاف و200 جنيه.



