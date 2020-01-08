إجراءات عملية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في شمال سيناء

اتخذت محافظة شمال سيناء ، عدد من الإجراءات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة حسب ما قرر ه المجلس الاستشارى للتربية الخاصة في اجتماعه الأخير برئاسة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



حيث تقرر إنشاء مداخل ومخارج خاصة بهم فى كل الجهات من المنشآت العامة ومرافق الخدمات وكذا قرار استثناء العاملين منهم فى مختلف المصالح الحكومية لمدة ساعة فى الحضور صباحا وساعة أخرى فى الانصراف بعد الظهر .



كما تقرر إنشاء مكاتب لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة فى كافة الجهات لتيسير التعامل معهم وتسهيل حصولهم على الخدمات اللازمة.



وتقرر إعادة فحص شهادات الإعاقة الممنوحة لذوى الإعاقة للتأكد من نوع الإعاقة ونسب العجز حتى يمكن توفير الخدمة للمستحقين الحقيقيين وعدم استغلال ذلك لمصالح شخصية ،كما تقرر تطوير ورفع كفاءة مجمع التربية الخاصة بالعريش وتجهيزه بالأدوات والمعدات اللازمة لخدمة المعاقين.



و طالب المحافظ ، بسرعة إنشاء مشروع الصندوق الدوار لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة داخل مجمع مدارس التربية الخاصة ، والذى يضم مشروعات خياطة ونجارة لمدرسة الأمل للصم ومشروع تربية الدواجن للفكرى ومشروع الخرز والخوص للنور للمكفوفين .



كما تم ترشيح موظفين من كل جهة للتدريب على لغة الإشارة وكيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة إلى جانب إعداد مسابقة سنوية باسم " مسابقة المعاق المثالى "لاختيار المثاليين من ذوى الاحتياجات الخاصة وتكريمهم .



واكد اللواء المحافظ ، أن المجال مفتوح أمام جميع الجهات بما فيها منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال لتوفير احتياجات ذوى القدرات الخاصة ودعمهم وبحث المشاكل الخاصة بهم وذويهم نظير جهدهم مع أبنائهم وتحمل المصاعب بسببهم .



ووافق المحافظ على عدد من المطالب ، ومن بينها : مشروع الصندوق الدوار ، سد العجز فى مجمع التربية الخاصة من عمال المطعم توفير أطقم وأدوات رياضية للمجمع من الشباب والرياضة، الاستعانة بخريجى قسم التربية الخاصة بجامعة العريش فى أداء الخدمة العامة فى المجمع .





وفي مجال الرحلات قرر اللواء المحافظ ، تنظيم رحلة ترفيهية لذوى الاحتياجات الخاصة إلى مدينة بورسعيد بمعاونة الشباب والرياضة إلي جانب إشراك ذوي الاحتياجات فى برنامج الرحلات القومية وبرنامج أهل مصر المقدم من الشباب والرياضة، والإسراع في إنشاء ملعب ترتان وتجهيز مسرح التربية الخاصة ، وتوفير احتياجات مدارس التربية الخاصة من السبورات والديسكات نظرا لزيادة عدد الطلاب فى مجمع التربية الخاصة .



وأصدر المحافظ توجيهاته للجهات المعنية بحل مشاكل ذوى الاحتياجات الخاصة فى مختلف المجالات إلى جانب توفير كافة احتياجاتهم بالتنسيق مع بعض رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني،الي جانب تنظيم حملة توعية للاكتشاف المبكر والحد من الإعاقة باشتراك مديريات : التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى ، توفير سيارة من مديرية التربية والتعليم لإدارة التربية الخاصة أثناء المتابعات لمدارس الدمج والتربية الخاصة .



وأكدت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بالمحافظة ، انه لخدمة ذوى القدرات الخاصة فقد بلغت مدارس الدمج إلى (110) مدرسة على مستوى المحافظة بجانب مدارس التربية الخاصة والفصول الملحقة التى تضم 464 طالبا وطالبة من مختلف الإعاقات كما تم ضم وإلحاق مدرستى التربية الخاصة برفح والبساتين على مجمع مدارس التربية الخاصة فى العريش ، إصلاح جميع أجهزة المطعم وشراء قطع الغيار اللازمة.



كما تم إنشاء مكاتب إدارية ملحقة بكل مؤسسة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة ، واستلام (2) أوتوبيس لمدارس التربية الخاصة من دعم المشروعات كما تم استثناء ذوى الاحتياجات الخاصة من الحضور والانصراف بواقع ساعتين يوميا فى شمال سيناء .



وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ، انه تم إدراج عدد 300 شاب وفتاة من ذوى الإعاقة فى البرنامج القومى أهل مصر إلى جانب ضم 45 طالبا وطالبة من المعاقين فى برنامج الرحلات القومية الترفيهية .



وطالب حسن صالح رئيس مجلس إدارة نادى المعاقين بضرورة توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية، مطالبا بتخصيص أحد المساجد لإلقاء الدروس الدينية بها، مع توفير مترجمين للإشارة لذوى الإعاقات .