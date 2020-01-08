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عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: هجمات إيران لحفظ ماء الوجه.. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:09 م
صدى البلد
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قال مهدي عفيفي المحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: إن رد فعل ايران كان متوقعا لحفظ ماء الوجه بعد مقتل قاسم سليماني.

وأضاف مهدي عفيفي، خلال حواره على اكسترا نيوز، ان الولايات المتحدة الأمريكية لم تعلن عن وقوع أى إصابات حتى الآن، لافتا إلى أن رد فعل إيران جاء كما وصفه"لحفظ ماء الوجه، بالإضافة إلى أن "ترامب" تعهد بأن يكون الرد كلامى ما دام لم تقع إصابات.

وأشار مهدي عفيفي، إلى أن الإدارة الأمريكية ستتخذ الإجراءات بشأن رد الفعل الكتابي، كما أن ايران بدأت فى الاستعداد للرد الكتابي، موضحا أن هذا سيكون بداية للحوار، موضحًا انه على الجانب الإيراني أن يدرك أن الإدارة الأمريكية لن تدع الأمر يمر بهذه السهولة.

ولفت مهدي عفيفي، إلى أن قوة الولايات الأمريكيه المتحدة الآن لم تعد تعتمد على حجم القوات الأمنية المتواجدة، كما أن رد الفعل الأمريكي قد يكون بضرب بعض الأماكن الحيوية فى إيران خاصة المنشآت البترولية الإيرانية كما أشار "ترامب" فى حواره.

وأوضح مهدي عفيفي، أن القوات الأمريكية لم ترسل التقارير الخاصة بها عن الحادث حتى الآن، موضحا أن ردود فعل أمريكا ستكون متباينة سواء من جانب الحزب الديمقراطي أو الجمهوري، كما أن الحزب الديمقراطي قد يستغل هذا الحدث إلى معارضة الرئيس الأمريكي.

وأكد مهدي عفيفي، أنه فى حالة وجود إصابات في الجانب الأمريكي فسوف يكون الرد مختلفا تماما .

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