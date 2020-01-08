محافظ القاهرة يفجر مفاجأة سارة بخصوص مشروعات مصر الجديدة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المشروعات التنموية التي تتم فى مصر الجديدة، كان مقدر لها 3 سنوات ولكن العزيمة والإرادة أنجزته فى أقل من عام، وذلك بسواعد أبناء مصر.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، المنعقد اليوم في ديوان عام المحافظة بحضور نواب المحافظ الأربعة ومديرى المديريات ورؤساء الأحياء.



ودعا محافظ القاهرة المجتمع المدنى للمشاركة فى أعمال التطوير التى تتم فى المحافظة، لما له من إفادة للجميع، مضيفا أنه يوجد مشاريع تقوم عليها الدولة بمفردها وأخرى تحتاج مشاركة المجتمع المدنى، وأن المشروعات الضخمة التي تتم حاليا ما تحدث خلال عقود طويلة.



وأكد أن مشروعات الطرق والكباري آثرت بشكل كبير على السيولة المرورية بما نال رضا المواطنين.



وأضاف محافظ القاهرة أنه لا بد أن يشعر المواطن بالإنجاز الذى يتم على أرض الواقع، موجها كافة التنفيذيين بالمحافظة بمشاركة المواطنين ومناقشتهم والحصول على آرائهم حول المشاريع.

