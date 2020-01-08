استكمال مبادرة القضاء على ضعاف السمع في سيناء

أطلقت مؤسسة مصر للتنمية والإبداع مبادرة لتوفير سماعات أذن لذوي الاحتياجات الخاصة، بمدن محافظة شمال سيناء، للقضاء على ضعاف السمع، تحت اشراف اللواء نبيل أبو النجا رئيس مجلس أمناء المؤسسة.





ومن جانبه قام اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، راعي المبادرة، بتوزيع الدفعة الثانية من سماعات الأذن وبطارية السماعة علي عدد من الطلاب ، ومتابعة سفرهم لمعهد السمع والكلام بامبابة لاستكمال العلاج.





وقال الدكتور صلاح صقر المدير التنفيذي للمؤسسة مصر للتنمية والإبداع، إن عدد السماعات التي تم توزيعها ٣٢ سماعة أذن لضعاف السمع من مركزي العريش والشيخ زويد مقدمة من مؤسسة مصر للتنمية والابداع.. الى جانب توزيع ١٤ بطارية سماعة أذن.



