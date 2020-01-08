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محافظات

استكمال مبادرة القضاء على ضعاف السمع في سيناء

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:41 م
صدى البلد
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احمد صالح
أطلقت مؤسسة مصر للتنمية والإبداع مبادرة لتوفير سماعات أذن لذوي الاحتياجات الخاصة، بمدن محافظة شمال سيناء، للقضاء على ضعاف السمع، تحت اشراف  اللواء نبيل أبو النجا رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

ومن جانبه قام اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، راعي المبادرة، بتوزيع الدفعة الثانية من سماعات الأذن وبطارية السماعة علي عدد من الطلاب ، ومتابعة سفرهم لمعهد السمع والكلام بامبابة لاستكمال العلاج.

وقال الدكتور صلاح صقر المدير التنفيذي للمؤسسة مصر للتنمية والإبداع، إن عدد السماعات التي تم توزيعها ٣٢ سماعة أذن لضعاف السمع من مركزي العريش والشيخ زويد مقدمة من مؤسسة مصر للتنمية والابداع.. الى جانب توزيع ١٤ بطارية سماعة أذن.

كما سبق توزيع دفعة اولي 46 سماعة، وقد جرى ذلك بالشيخ زويد ورفح والعريش وبئر العبد من الملتحقين بالمدارس الخاصة أو من خارج المدارس.

وأضاف صقر أنه تم استقبال طلاب الدفعة الاولي في القاهرة لإجراء الكشف الطبي عليهم بمعهد السمع والكلام بإمبابة لتحديد مقياس السمع المناسب لهم وتحديد بصمة الأذن الخاصة بهم قبل أن يعودوا إلى العريش مرة أخرى.
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