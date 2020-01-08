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رياضة

طنطا يضم محمود منصور لاعب سموحة.. وأسعد يدخل قائمة الفريق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:30 م
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالله هشام
نجح مسؤولو نادي طنطا في الحصول على خدمات اللاعب محمود منصور لاعب نادي سموحة لمدة 6 أشهر لينضم إلى قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .

كما تعافي محمد اسعد لاعب فريق طنطا من إصابة الصليبي التي تعرض لها الموسم الماضي وانضم إلى قائمة الفريق الاول خلال يناير الجاري .

ويستعد فريق طنطا لمواجهة الأهلي يوم 15 يناير الحالي في تمام الساعة السابعة والنصف ضمن منافسات الجولة ال13 من بطولة الدوري الممتاز المصري .

ويحتل فريق طنطا المركز ال12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة .
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