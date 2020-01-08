طنطا يضم محمود منصور لاعب سموحة.. وأسعد يدخل قائمة الفريق

نجح مسؤولو نادي طنطا في الحصول على خدمات اللاعب محمود منصور لاعب نادي سموحة لمدة 6 أشهر لينضم إلى قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .



كما تعافي محمد اسعد لاعب فريق طنطا من إصابة الصليبي التي تعرض لها الموسم الماضي وانضم إلى قائمة الفريق الاول خلال يناير الجاري .



ويستعد فريق طنطا لمواجهة الأهلي يوم 15 يناير الحالي في تمام الساعة السابعة والنصف ضمن منافسات الجولة ال13 من بطولة الدوري الممتاز المصري .



ويحتل فريق طنطا المركز ال12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة .