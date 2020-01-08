محافظ الدقهلية: حسن توظيف المشاركة المجتمعية ضرورة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا اليوم الأربعاء مع عدد من رؤساء المدارس الخاصة لاستعراض ومناقشة عدد من المقترحات التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المشاركة المجتمعية.



جاء ذلك بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة ومنال الغندور السكرتير المساعد والمهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي المعنيين بالمحافظة.



وقال محافظ الدقهلية إنه لا بد من حسن توجيه أموال المشاركة المجتمعية والتبرعات لتشمل كافة القطاعات الخدمية التي تعود بالنفع على المواطنين وتوفر الخدمات المطلوبة لأهلنا.



وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يتنازل عن العمل لتعود المنصورة ليس وحدها عروس النيل بل كافة مراكز ومدن المحافظة لتليق بشعبها العريق الذي خرج منه العلماء والمفكرين والفنانين والأدباء والمثقفين.



وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه يجب ألا تقتصر المشاركة المجتمعية على قطاع معين وإنما يجب أن يتم تعظيم الاستفادة منها وتوجيهها في المسار الذي يرفع مستوى الخدمات المقدمة وسرعة أدائها، وأضاف أنه يجب العمل وفقا لاليات تدوم ولا ترتبط بالأشخاص فنحن نعمل لاولادنا وأحفادنا.