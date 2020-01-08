محافظ بورسعيد يتفقد مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية داخل مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، للوقوف على آخر تطورات الأعمال التجهيزية داخل المصنع، رافقه خلالها اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية ومحارب هيلع رئيس حى الجنوب، ورئيس مجلس إدارة المصنع.





وتفقد اللواء عادل الغضبان ، جميع أقسام المصنع الداخلية ، وكذلك المبنى الإدارى والفندق الخاص بإقامة الخبراء الأجانب داخل المصنع ، واستمع اللواء عادل الغضبان لشرح تفصيلى عن كيفية العمل داخل المصنع، والتجهيزات والمعدات الموجودة وكذلك خطوط الإنتاج ومدى جاهزيتها للعمل والذي من المقرر افتتاح المرحلة الأولى منه الشهر القادم ، وتعرف على كافة الخطوط العريضة فيما يتعلق بالإنتاج والتشغيل داخل المصنع .



ومن جانبه ، أشاد اللواء عادل بمستوى تنفيذ المصنع والذى يعتبر على أعلى مستوى من التجهيزات الإنشائية والصناعية ، ويوفر أعلى درجة من الأمان والراحة للعاملين داخله ، والمقام على مقاييس عالمية ، مشيدا أيضا بتواجد فندق على أعلى مستوى للخبراء الأجانب الذين يقوموا بتدريب العمال داخل المصنع ويصقل مهاراتهم الإنتاجية، مشيرا إلى أن حجم الأعمال الذى تم إنجازها بالمصنع تمت فى أقل من عامين، وذلك فى إطار الطفرة الصناعية والاستثمارية التي تشهدها المحافظة بما يضع بورسعيد فى مصاف الدول الصناعية .



يذكر أن مصنع ببراميدز لإنتاج إطارات السيارات يقام على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه، ويبدأ إنتاجه خلال الشهر القادم ، ويعد الأول من نوعه فى مصر لإنتاج إطارات النقل، ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله بجانب تدريب العاملين به على يد خبراء من ألمانيا ووصل العمل فيه إلى مراحل متقدمة.



وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصنع بنسبة 100% ويجري حاليا تركيب الماكينات ويقام المصنع علي مساحة 75 الف م٢ وتبدأ خطوط الإنتاج الأولي بإنتاج إطارات الدراجات النارية والجرار الزراعي والشوكة واللوادر والقاطرات الزراعية.