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محافظات

محافظ القاهرة يرصد مكافأة لمن يضبط سيارات مخلفات المباني

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:35 م
سيارة و مخلفات الهدم
سيارة و مخلفات الهدم
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عبد العزيز جمال
وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، التحية للجهد الذى بذلته القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى تأمين احتفالات الأخوة الأقباط بميلاد السيد المسيح.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ، وحضور نائبيه للمنطقتين الغربية والشرقية والسكرتير العام والمساعد والمسئولين التنفيذين بالمحافظة .

وثمن عبد العال الجهود التى تبذلها القوات المسلحة فى تأمين الجبهتين الداخلية والخارجية فى ظل الظروف الدولية التى تحيط بالبلاد.

وأكد محافظ القاهرة على أن هناك تنسيق مع وزارة الداخلية والمنطقة المركزية لضبط السيارات التى تلقى بالردش الناتج عن أعمال البناء والتى تؤثر على السيولة المرورية بالشوارع والمحاور.

وشدد المحافظ على أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على السيارات المخالفة ومصادرتها ، كما تم رصد مكافأة للقائمين على عملية الضبط.
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