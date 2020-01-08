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حوادث

مهملة في بيتها.. موظف يطعن زوجته في ظهرها بالجيزة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:40 م
زوج يطعن زوجته
زوج يطعن زوجته
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ندى حمودة _ أحمد مهدي
أقدم موظف بإحدى شركات الأجهزة الإلكترونية، على طعن زوجته بسبب خلافات بينهما في الجيزة.

تلقى قسم الهرم بلاغا من مستشفي الهرم، يفيد بوصول موظفة بإحدى شركات المقاولات في العقد الرابع من عمرها، ومقيمة المطبعة شارع الملك فيصل ومصابة بجرحين نافذين بالظهر.

وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.


وكشفت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها.

كما تبين من التحريات أن خلافات زوجية نشبت بين المجني عليها وزوجها بسبب إهمالها في المنزل، وقام على إثرها بإحضار سكين وطعنها مرتين في ظهرها وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت فرق المباحث من ضبط المتهم.

وتحرر المحضر اللازم، وأمر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
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