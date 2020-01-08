أخصائي صحة نفسية يحلل هوس الفنانين بنشر صورهم على انستجرام

انتشرت فى الآونة الأخيرة هوجة وهوس نشر الفنانين لبعض الصور غير اللائقة عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مع إشراك متابعيهم في أبرز التفاصيل اليومية بحياتهم من الصباح للمساء، وهو ما تباينت الآراء حوله بين مؤيد ومعارض.



وأوضح الدكتور محمد هاني أخصائى الصحة النفسية واستشارى العلاقات الاسرية، أن بعض الفنانين يهدف من ذلك إلى جذب الانتباه وزيادة المتابعين ونسب المشاهدة على انستجرام، كما أنهم دائما يسعون لتذكرة الأشخاص أنهم موجودون.



ووصف الدكتور محمد هاني، شعور هؤلاء الفنانين عند نشر صورهم سواء علق متابعيهم بشكل إيجابي أم سلبي، قائلا: "هذا يجعلهم يشعرون بالسعادة وبالثقة في النفس وإحساسهم بالشهرة وأنهم متواجدون على الساحة الفنية".



وأشار إلى أن محاولة بعض الفنانين لفت الانتباه بظهورهم غير اللائق سواء بالشكل أو السلوك خلال المهرجانات والاحتفالات هو فقط من أجل تحقيق الترند، وإثارة الجدل حتى يظل الأشخاص يتابعونهم لأكبر قدر ممكن أولا بأول، فضلا عن متابعتهم من قبل الصحافة والأعلام أو من قبل السوشيال ميديا، وهذا يرفع من نسب متابعيهم، كما أنه يسبب لديهم اكتمال فى نقص بعض المشاعر لديهم.