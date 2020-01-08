عبدالله جمعة يخضع لبرنامج تأهيلي وراحة لطارق حامد



ويؤدي اللاعب تدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي مساء الجمعة المقبل.



وفي الإطار ذاته ‎حصل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على راحة من مران اليوم بسبب تواجده أمس في الغردقة لحضور حفل الكاف لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية التي كان حامد من ضمن المرشحين لحصدها.





وينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية غدا الخميس استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي مساء الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا ‎



‎واصل عبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خضوعه للبرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق لزيادة معدلات لياقته البدنية.