AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب نادي الزمالك يجتمع مع فرجاني ساسي.. تعرف على السبب

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:49 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
‎اجتمع سامي الشيشيني، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بعد انتهاء المران اليوم.

وحرص المدرب العام على التأكيد للاعب بأهمية دوره في مباراة زيسكو المقبلة ومطالبته بعدم الالتفات للشائعات التي تحاصره الفترة الأخيرة.

من جانبه، شدد اللاعب للشيشيني على جاهزيته لخوض المباراة بعد العودة من تونس وخوض التدريبات.

وأشار إلى أن كل تركيزه منصب لبذل أقصي جهده لخدمة الفريق في المرحلة الهامة المقبلة.‎
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميتشو يعقد جلسة مع رباعي الفريق العائد من منتخب مصر

إصابة سامي الشيشيني تبعده عن إحماء الزمالك أمام الإنتاج وتحرمه من السفر إلى زامبيا

مرتضى منصور يوجه رسالة للاعبي الفريق الأول قبل مواجهة بطل زامبيا

الغيابات غير مؤثرة.. الشيشينى: الزمالك يحترم أسوان وسنلعب للفوز

مدرب الزمالك: مواجهة الفرق الصغيرة أصعب من الكبيرة فى الدوري.. فيديو

عاجل | بشرى لجماهير الزمالك قبل مواجهة زيسكو| فرجاني ساسي يعود للفريق

ترشيحاتنا

هل يجوز معاشرة زوجتي عقب عقد القران وقبل الإشهار| اعرف رأي العلماء

2 كوب يوميًا.. مشروب طبيعي للتخلص من اضطرابات القولون نهائيا

أسعار 20 سيارة في السوق المصري بعد تخفيض 2020

الأرصاد: أمطار غزيرة على البلاد غدا مصحوبة بأتربة ورياح.. َوالصغرى بالقاهرة 8 درجات

إيران: مقتل 80 جندياً أمريكياً في الهجوم على أهداف بالعراق

حلّوا عن السوريين بقى.. تعليق صادم من جاد شويري على اقتحام منزل نانسي عجرم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار شيري chery من الوكيل بتحديث اليوم بعد آخر تخفيض.. صور

شاهد .. امرأة تلقي بنفسها في مياه النهر لإنقاذ كلب من الغرق

لحظة اشتعال النيران في منزل سكني بسبب الألعاب النارية.. صور