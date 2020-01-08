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تكنولوجيا

وزن خفيف وسرعة إنترنت.. لينوفو تطلق أول حاسب محمول بتقنية 5G في العالم "صور"

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:01 م
Lenovo
Lenovo
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة لينوفو "Lenovos"، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020، عن حاسبها المحمول الجديد Yoga 5G، والذي يعد أول حاسب محمول في العالم مزود بشبكة الجيل الخامس 5G، لتجلب تقنية الاتصال لأول مرة إلى حاسب شخصي حيث لم تعد تقتصر على الهواتف الذكية فقط.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، يعمل الحاسب المحمول من لينوفو بمعالج Sncdragon 8cx SoC التابع لشركة كوالكوم بدلًا من معالج شركة أنتل، مما يجعله يدعم شبكات الجيل الخامس 5G التي ستوفر للمستخدمين في جميع أنحاء العالم سرعة إتصال بالإنترنت عالية جدًا، وهذا ما سيؤدي بدوره إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير جدًا.

ويعد حاسوب Yoga 5G جهاز لوحي وحاسوب محمول معا، وهو أول حاسوب شخصي يعتمد معالج Snapdragon ثماني النواة، ويوفر الجهاز خاصية الاتصال بشبكة الجيل الخامس الفائقة السرعة والتي تتخطى سرعة الجيل الرابع بنحو 10 مرات أثناء التنقل، إلى جانب ميزة اتصال واي فاي عالي الكفاءة في المنزل، وستطرح لينوفو جهاز Yoga 5G في الأسواق في ربيع 2020 وتبدأ الأسعار من 1,499 دولار أمريكي.

ويضم Lenovo Yoga 5G الجديد شاشة قابلة للدوران بمعدل 360 درجة مما يتيح للمستخدمين تحويله إلى جهاز لوحي، ويزن الحاسب المحمول 1.3 كيلوجرام فقط، مما يجعله حاسوبًا محمولًا خفيفًا في نظر العديد من المستخدمين.

الجدير بالذكر أن لينوفو عرضت في العام الماضي خلال معرض Computex، نموذج أولي لحاسوب محمول يدعى "Project Limitless"، وهو الحاسوب المحمول الأولي الذي كان يمتاز بالقدرة على الاقتران بشبكات الجيل الخامس 5G، سواء المستقلة أو غير المستقلة.
Yoga 5G Yoga 5G
Yoga 5G Yoga 5G
Yoga 5G Yoga 5G
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