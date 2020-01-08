هجوم إيران على أهدف أمريكية يهبط بالبورصات العالمية وسط مخاوف من مواجهة عسكرية

سجلت مؤشرات الأسهم العالمية موجة تراجعات خلال تعاملات اليوم /الأربعاء/ وسط تصاعد المخاوف من تصاعد حدة الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة في أعقاب الهجوم الإيراني على قاعدتين عسكريتين في العراق، ردا على مقتل القيادي بالبارز بالحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية الجمعة الماضية.



وفي التعاملات الآسيوية، أغلق مؤشر (نيكي) الياباني على انخفاض بنسبة 57ر1 % ليصل إلى 23204 نقطة ، كما تراجع مؤشر "شنجهاي" بنسبة 22ر1 % ليصل إلى 3066 نقطة ، وانخفض مؤشر "سنغافورة" بنسبة 06ر0 % ليصل إلى 3245 نقطة .



وعلى صعيد الأوروبي، تراجع مؤشر "يورو ستوكس 600 " بنسبة 23ر0 % ليصل إلى 416 نقطة، كما انخفض مؤشر "كاك " الفرنسي بنسبة 24ر0 % ليصل إلى 5997 نقطة ، كما صعد مؤشر البورصة الألمانية "داكس" الألماني بنسبة 38ر0 % ليصل إلى 13176 نقطة.



ونقل موقع "ماركت ووتش" الاقتصادي عن خبراء اقتصاديين قولهم بأن" عودة شهية المستثمرين لشراء الأسهم مرهون بخفض التوترات بين واشنطن وطهران وإبداء الجانبين عزمهما لنزع فتيل الأزمة لتجنب التورط في مواجهة عسكرية شاملة، مضيفين إن هذه هى الحالة الوحيدة الذي قد تتعافى فيه أسواق المال العالمية، مقابل ضعف الاقبال على الملاذات الآمنة".



وأعلنت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية الرسمية - في الساعات الأولى من صباح اليوم - أن الحرس الثوري شن هجوما صاروخيا على قاعدة (عين الأسد) التي تضم قواتا أمريكية غربي العراق، مشيرة إلى أن الهجوم "يأتي انتقاما لمقتل قاسم سليماني".



فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - "كل شيء على ما يرام!. هناك صواريخ أطلقت من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. ويجري تقييم للخسائر والأضرار الآن. حتى الآن الأمور جيدة للغاية! لدينا أقوى جيش وجيش مجهز تجهيزًا جيدًا في أي مكان في العالم! سأدلي ببيان صباح غد.

