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انخفاض طن الحديد إلى 350 جنيها.. نواب: كثرة المعروض منه فى السوق أدى لهبوط سعره..ونتوقع تراجع الأسمنت قريبا..وبرلمانى يطالب بخفض أسعار غاز المصانع

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:30 م
الحديد
الحديد
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معتز الخصوصى
  • صناعة البرلمان تكشف أسباب انخفاض أسعار الحديد
  • صناعة البرلمان:تراجع أسعار السيارات والعقارات بعد انخفاض سعر الحديد
  • برلمانى:استمرار انخفاض أسعار الحديد الفترة القادمة في هذه الحالة


انخفضت أسعار الحديد خلال شهر يناير بنحو 200 إلى 350 جنيها للطن على الرغم من ارتفاع أسعار البليت عالميا بنحو 25 دولارا، إلا إن الركود أجبر الشركات لخفض أسعارها.

وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان المصانع لم تعلن حتى الآن أسعار شهر يناير بخلاف شركتى عز الدخيل التى أعلنت عن خفض أسعارها لتصل إلى 350 جنيها للطن ليسجل 10 آلاف و100 جنيه للطن مقارنة من ، 10 آلاف و450 جنيها للطن كذا شركة بشاى للصلب التى أعلنت عن خفض أسعارها بنحو 200 جنيه للطن ليسجل 10 آلاف و200 جنيه للطن مقارنة ب10 الاف و400 جنيه للطن ارض مصنع

وأضاف الزينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" انة بالرغم من ارتفاع أسعار البليت عالميا ارتفع ليصل إلى 425 دولارا للطن مقارنة ب400 دولار للطن إلا أن الركود فى القوى الشرائية فى السوق المحلى اجبر الشركات على خفض الأسعار ، لافتا إلى أن باقى الشركات لم تعلن بعد عن أسعارها

ولفت الى ان المصانع لديها مخزون كبير من حديد التسليح ، وعملية خفض الأسعار هى محاولة لتحريك السوق وتنشيط حركة للبيع للتخلص من حالة الركود الذى يعانى منها خلال الفترة المقبلة.

وعن أسعار الحديد أوضح الزينى انه سجل للمستهلك سعر حديد المصريين 10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 10 آلاف و450 جنيها ، وحديد العتال 10 آلاف و250 جنيها، وحديد عطية 10 آلاف و200 جنيه.

وسجل سعر حديد بشاي 10 آلاف و400 جنيه، وحديد المراكبي 10 آلاف و 100جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و200 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن.

فى البداية قال النائب رضوان الزياتى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن تراجع أسعار الحديد خلال شهر يناير الحالى بسبب إنخفاض سعر الدولار وثبت سعر المحروقات وإنخفاض أسعار الحديد عالميا ، الأمر الذى يؤدى إلى خفض الأسعار.

وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تراجع أسعار الحديد سيؤدى أيضا إلى تراجع أسعار الأسمنت ، مؤكدا أن كل مصنع يقوم بتحديد سعر الحديد فيه على حده ، خاصة وأننا فى سوق حر.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه كلما تحسنت الظروف الإقتصادية كلما أدى ذلك لإستمرار إنخفاض سعر الدولار ، وبالتالى إستمرار إنخفاض أسعار الحديد ، مطالبا التجار بأن يساهموا أيضا فى خفض أسعار السلع الأساسية للمواطنين.

وقالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن أسباب تراجع أسعار الحديد خلال الفترة الماضية يتمثل فى حالة الركود التى عليها سوق الحديد ، وذلك فى ظل كثرة المعروض على الحديد فى السوق ، الأمر الذى سيؤدى أيضا إلى تراجع أسعار الأسمنت.

وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك عدد من الصناعات متوقفة فى بعض المحافظات ، الأمر الذى كان له تأثير أيضا على إنخفاض أسعار الحديد ، متوقعة أن يكون لذلك مردود على تراجع أسعار السيارات والعقارات خلال الفترة المقبلة.

كما أوضحت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن سوق الحديد كان به ارتفاع خلال الفترة الماضية ، حينما كان هناك حركة بيع وشراء فى السوق ، أما الان فإن حركة الشراء بدأت تنخفض فى السوق.

وقال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن إنخفاض أسعار الحديد خلال شهر يناير الجاري جزء منه بسبب إنخفاض أسعار الغاز ، وجزء اخر يتعلق بأن الكميات المعروضة من الحديد في السوق أكبر من الكمية المطلوبة، بالإضافة إلى إنخفاض سعر خام البيليت نتجية انخفاض سعر الدولار.

وأشار "البطيخي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان سبق وأن طالبت بتخفيض سعر الغاز أكثر مما هو عليه من السعر الحالي 5.50 دولار ، حيث انه يصل فى بعض الدول الاخر إلى 3 دولار.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه لو استجابت الحكومة لتخفيض سعر الغاز للمصانع واستمر إنخفاض سعر الدولار ، فى ظل زيادة تحويلات المصريين من الخارج وارتفاع معدلات السياحة، فسينخفض سعر البيليت "المادة الخام للحديد" ، وبالتالى فإن ذلك سيؤدى إلى إنخفاض أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة.
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