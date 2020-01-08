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محافظات

مهاجم ريال مدريد ومنتخب إيطاليا السابق يقضي إجازته بشرم الشيخ للاستمتاع بالطقس الدافئ.. صور

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:35 م
صدى البلد
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ايمن محمد
قضي انطونيو كاسانو ٣٨سنة مهاجم منتخب إيطاليا ونادي ريال مدريد الإسباني إجازته الشتوية في منتجع شرم الشيخ هو وأسرته المكونة زوجته كارولينا مارشيليس لاعبة كرة الماء وطفليه كريستوفر وليونيل. 

وقد زار مهاجم ريال مدريد ومنتخب إيطاليا المعالم السياحية بشرم الشيخ واستمتع بالطقس الدافئ والرحلات البحرية والسفاري والغطس لمشاهدة الشعاب المرجانية النادرة.

وأبدى مهاجم منتخب إيطاليا ونادي ريال مدريد إعجابه بشرم الشيخ ذات الطقس الفريد والدافئ.

وكانت شهدت مدينة شرم الشيخ إقبال عدد من المشاهير لقضاء إجازاتهم بها نتيجة الطقس المشمس والمناظر الرائعة والطبيعة الخلابة الموجودة بشرم الشيخ.
مهاجم ريال مدريد ومنتخب إيطاليا السابق يقضي إجازته بشرم الشيخ للاستمتاع بالطقس الدافئ.. صور
مهاجم ريال مدريد ومنتخب إيطاليا السابق يقضي إجازته بشرم الشيخ للاستمتاع بالطقس الدافئ.. صور
مهاجم ريال مدريد ومنتخب إيطاليا السابق يقضي إجازته بشرم الشيخ للاستمتاع بالطقس الدافئ.. صور
مهاجم ريال مدريد ومنتخب إيطاليا السابق يقضي إجازته بشرم الشيخ للاستمتاع بالطقس الدافئ.. صور
مهاجم ريال مدريد ومنتخب إيطاليا السابق يقضي إجازته بشرم الشيخ للاستمتاع بالطقس الدافئ.. صور
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