«وب رمبت نفر نب رمس كمت».. هكذا يهنئ القدماء المصريون بالعام الجديد..فيديو

قال إكرامي الساكت، باحث في علم المصريات و مفتش بوزارة الآثار المصرية ومشرف علم الحفائر الأثرية بالجيزة، إن قديمًا بلغة الفراعين كان يلقون تحية في المناسبات قائلين: "نبرمبت حر شن حتب" وهي تعني كل سنة وأنتم في سعادة ورضا وسلام في احتفالات عيد الميلاد المجيد.



وتابع إكرامي، خلال حواره في برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن القدماء كانوا يهنون بعضهم بحلول العام الجديد بالهيروغليفية قائلين: "وب رمبت نفر نب رمس كمت" وتعني سنة سعيدة على الشعب المصري.



واضاف اكرامي، ان عام 2019 كان عام الاكتشافات الاثرية المهمة، لان تم العثور فيه على العديد من الاثار والتراث المصري المدفون من العصر الفرعوني، وكانت لها صدى كبير في إثراء الحضارة المصرية والسياحة في مصر.



وذكر إكرامي، أن في عام 2020 تم أول اكتشاف بقايا معبد كامل يعود إلى عصر بطليموس الرابع وهو يرجع لعام 2200 قبل الميلاد، وقد تم الكشف عنه بمحض الصدفة أثناء القيام ببعض أعمال المرافق في مدينة طاما بشمال سوهاج.



وأوضح اكرامي، أن عام 2020 سيفوق باكتشافاته عام 2019 فقد تم العثور في اول اسبوع من العام الجديد على اثر اخر وهو تمثال نادر جدًا للملك رمسيس الثاني في منطقة اثار ميت رهينة بالجيزة، وقد تم الكشف عن الجزء العلوي لتمثال، ويبلغ ارتفاع التمثال 105 سم ويبلغ عرضه 55 سم وسمكه 45 سم، وهو ثاني تمثال يعثر عليه مشيد على هيئة وطريقة "القا" وهي الروح الكامنة للقوة عند المصري القديم، وكان هذا الأثر الثاني في نفس الاسبوع بعام 2020 .



