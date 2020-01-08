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فن

بحضور كامل العدد.. هاني شاكر يتألق في موسم الرياض | صور

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:03 م
محمد صبحي
أحيا أمير الغناء العربي هاني شاكر، واحدة من أضخم حفلات موسم الرياض، بحضور مختلف الجنسيات العربية وبخاصة الخليجية ضمن فعاليات "ملك العود" وذلك علي مسرح أبو بكر سالم.

وتألق أمير الغناء ، بعدد كبير من أغانيه الرومانسية والطربية ، التي أشعلت أجواء الحفل منها "أنا قلبي ليك" و"علّي الضحكاية"، و"نسيانك صعب أكيد" و"هشكي لمين يا عين" و"يا ريتني"، و"لسة بتسألي"، و"متهدديش"، و"طاير يا هوى" و"بلدي"، و"مسا النور والهنا"، بالإضافة إلى "جانا الهوا" و"سواح" للعندليب .. بالإضافة إلى اغنيته الأخيرة "ابويا" التي حققت نسب مشاهدة عالية علي مواقع التواصل الإجتماعي وهي من كلمات الشاعر سامي النويهي وألحان عمر كما وتولى التوزيع الموزع الموسيقي أحمد طايع.

وقبيل انتهاء الحفل، حرص هاني شاكر ، على توجيه كلمة شكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الراعية لموسم الرياض، بالإضافة إلى زوجته التي كانت ضمن الحضور ومدير اعماله تامر عبد المنعم.
بحضور كامل العدد.. هاني شاكر يتألق في موسم الرياض | صور
بحضور كامل العدد.. هاني شاكر يتألق في موسم الرياض | صور
بحضور كامل العدد.. هاني شاكر يتألق في موسم الرياض | صور
بحضور كامل العدد.. هاني شاكر يتألق في موسم الرياض | صور
بحضور كامل العدد.. هاني شاكر يتألق في موسم الرياض | صور
بحضور كامل العدد.. هاني شاكر يتألق في موسم الرياض | صور
بحضور كامل العدد.. هاني شاكر يتألق في موسم الرياض | صور
بحضور كامل العدد.. هاني شاكر يتألق في موسم الرياض | صور
بحضور كامل العدد.. هاني شاكر يتألق في موسم الرياض | صور
بحضور كامل العدد.. هاني شاكر يتألق في موسم الرياض | صور
بحضور كامل العدد.. هاني شاكر يتألق في موسم الرياض | صور
بحضور كامل العدد.. هاني شاكر يتألق في موسم الرياض | صور
بحضور كامل العدد.. هاني شاكر يتألق في موسم الرياض | صور
بحضور كامل العدد.. هاني شاكر يتألق في موسم الرياض | صور
بحضور كامل العدد.. هاني شاكر يتألق في موسم الرياض | صور
بحضور كامل العدد.. هاني شاكر يتألق في موسم الرياض | صور
بحضور كامل العدد.. هاني شاكر يتألق في موسم الرياض | صور
بحضور كامل العدد.. هاني شاكر يتألق في موسم الرياض | صور
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