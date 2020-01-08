AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف| أول مصرية ترفع علم مصر فوق جبل إيفرست

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:01 م
أصغر مصرية تتسلق
أصغر مصرية تتسلق جبل إيفرست
Advertisements
منار شعبان
استطاعت فتاة مصرية تبلغ من العمر 17 عاما أن ترفع علم مصر فوق جبل ايفرست لتصبح أول فتاة مصرية تتسلق الجبل.

واجهت فريدة الشرقاوي الكثير من الصعاب خلال رحلتها التي استغرقت 9 ايام للذهاب و4 للعودة حتى تستطيع أن تحقق هدفها وان تصل بفكرة ان الحجاب لم يكن عائقا امام تحقيق الأهداف.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن رحلة فريدة الشرقاوي فوق قاعدة جبل ايفرست من خلال الفيديوجراف التالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف | أفضل دعاية للإقلاع عن التدخين

فيديوجراف| سما المصري تكشف سبب ارتدائها الحجاب في مهرجان القاهرة السينمائي

تفرغت للرياضة وتركت الصيدلة .. منال رستم تسلقت أعلى قمتين وتحلم بـ إيفرست.. فيديو

فيديوجراف | تحرش جماعي .. التفاصيل الكاملة لواقعة فتاة المنصورة

فيديوجراف| سعودية تخلع الحجاب وتعتنق المسيحية

أول مصرية تتسلق أعلى قمة جبال بأوروبا تكشف عن أحلامها.. فيديو

ترشيحاتنا

الجيش الليبي يعلن توسيع منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس

الأرصاد تحذر: طقس سيئ يضرب البلاد غدا.. والحرارة فى القاهرة ٨ درجات.. فيديو

السيسي يصدر قرارا بتخصيص 260 فدانا بالأقصر لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب

مع معاناة الصقيع وانخفاض درجات الحرارة.. احترس من مخاطر البطانية الرديئة

عماد الدين حسين: أردوغان لن يرسل قوات إلى ليبيا .. فيديو

أمير عزمي لـ سيد عبدالحفيظ: الموضوع دمه تقيل وربنا يهدي .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعديل خطوط الغاز المتعارضة مع مسار مترو الأنفاق بمنطقة الهرم

أمير عزمي: التسرع فى قراراتي أضر بتجربتي الاحترافية.. صور

صور جديدة من عقد قران محمود العسيلى وزوجته