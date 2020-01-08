فيديوجراف| أول مصرية ترفع علم مصر فوق جبل إيفرست

استطاعت فتاة مصرية تبلغ من العمر 17 عاما أن ترفع علم مصر فوق جبل ايفرست لتصبح أول فتاة مصرية تتسلق الجبل.



واجهت فريدة الشرقاوي الكثير من الصعاب خلال رحلتها التي استغرقت 9 ايام للذهاب و4 للعودة حتى تستطيع أن تحقق هدفها وان تصل بفكرة ان الحجاب لم يكن عائقا امام تحقيق الأهداف.



ونستعرض المزيد من التفاصيل عن رحلة فريدة الشرقاوي فوق قاعدة جبل ايفرست من خلال الفيديوجراف التالي.