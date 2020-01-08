لتبنيهما الفكر الإخوانى | التأديبية العليا تُحاكم وكيلي مدرسة

أوقفت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، محاكمة وكيل شئون العاملين بمدرسة الصنايع الثانوية بالسنبلاوين ، ووكيل المدرسة جزائيًا لمدة شهر ، والمتهمين بتبنى فكر جماعة الإخوان الإرهابية .



صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .



ونسبت إليهما النيابة الإدارية ، أنهما خلال عام 2013/2014 بدائرة إدارة السنبلاوين التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية ، سلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب وخرجا على مقتضي الواجب الوظيفى وذلك بأن شاطرا بأفكارهما جماعة الإخوان الإرهابية ، وإظهارهما السرور والفرح حال الاعتداء الإرهابي على مبنى مديرية أمن الدقهلية ، فضلاَ عن نعتهم دستور البلاد ، وإظهار ما بوصفهما بانتمائهما للجماعة الإرهابية .



وتأجلت الدعوى لشهر أكتوبر الماضي لتنفيذ قرار المحكمة بإعادة المرافعة ، إلا أن النيابة الإدارية لم تنفذ ما أمرت به المحكمة وهو إعادة المرافعة ، لذلك أوقفت المحكمة القضية لمدة شهر .



وأكدت المحكمة ، أن المُشرع وضع القوانين الإجرائية لخدمة العدالة ، وحتى ترسم على هديها إجراءات التقاضى , ويلتزم بها الخصوم ويحترمها القضاة ، وهو فى هذا السبيل قد راعي التسوية بين جهات الإدارة وسلطة الاتهام وجميع المواطنين أيًا كانت طبيعة منازعاتهم أو نوعها .