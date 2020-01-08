جينفير لوبيز أمام القضاء بسبب فيلمها Hustlers

قالت صحيفة ذا مترو البريطانية ان السيدة التي قدمتها جينفير لوبيز في فيلم Hustlers ، وتدعي رومانيا رفعت دعوى قضائية ضد النجمة العالمية بسبب سوء تقديمها لشخصيتها خلال احداث الفيلم.



ولقتت الصحيفة البريطانية الى ان السيدة شعرت ان قصة الفيلم صممت خصيصا لكي تكون مناسبة ل جينفير لوبيز بطلة العمل وهو ما ادى الى الاطاحة ببعض التفاصيل الخاصة بحياتها ، مصرحة :" القصة لم تكن ملهمة كما اظن".



وأشارت ذا مترو الى ان السيدة طالبت بتعويض ٢٠ مليون حنيه استراليني من الشركة الانتاج الخاصة ب جينفير لوبيز، التي لم تعلق على الامر حتى الان والتزمت الصمت.



قصة الفيلم مأخوذة عن المقال الشهير لصحيفة "نيويورك تايمز" الذي يحمل اسم "Hustlers at score"، والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الراقصات في ملهى ليل شهير في نيويورك يخططون لسرقة أثرياء المدينة خلال السهرات.



وتعود أحداث الفيلم الى بداية الالفينات عندما ضربت الأزمة المالية الاقتصاد الامريكي، والفيلم من إخراج وكتابة الأمريكية Lorene Scafaria.

