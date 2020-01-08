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برلمان

مصر أيقونة الإبداع..رياضة النواب تشيد بتنظيم حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:05 م
حفل اختيار أفضل لاعب
حفل اختيار أفضل لاعب فى أفريقيا
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ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
أشاد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالتنظيم الجيد والمبهر الذى شهده حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لعام 2019، مؤكدا أنه كان رائعا ومميزا على كافة المستويات.

وأضاف رشاد فى بيان صحفى له ، أن الحفل كان بمثابة رسالة جديدة تبرز أمن وأمان واستقرار مصر، وقدرتها على استضافة جميع المحافل الدولية، بجانب إبداعها فى إخراج رائع ومتميز وساحر لجميع الأحداث على المستوى التنظيمي، مؤكدًا أن مصر أصبحت أيقونة الإبداع والتنظيم الساحر.

وأشار إلى أن مكاسب استضافة الحدث كثيرة للغاية، منها؛ تعزيز دور مصر المحورى الرائد على المستوى الرياضى بإفريقيا، ورسالة طمأنينة للجمتعات الدولية على قدرة وإمكانيات مصر، وقدراتها البشرية، بجانب المساهمة فى تعزيز حركة السياحة الوافدة؛ حيث إن الحفل كان بمثابة حملة ترويجية لثروات مصر الهائلة، وأماكنها الطبيعية الخلابة.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مصر تسطر مرحلة حقيقية من العمل والإنجاز والإبداع على كافة المستويات، كما أنها أصبحت محط اهتمامات العالم، ووجهة متفردة يثق فيها الجميع ويسعون إليها لتنظيم المحافل واحتضان الفعاليات الهامة.

وكانت مدينة الغردقة، قد شهدت بالأمس حفل مدينة توزيع جوائز الأفضل فى أفريقيا، والذى يقيمه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، حيث توج اللاعب السنغالي ساديو ماني كأفضل لاعب في القارة لعام 2019.
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