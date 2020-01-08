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محافظات

محافظ الشرقية: خطة جديدة لدفع عجلة العمل بالمشروعات المتعثرة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:34 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إجتماعًا موسعًا لبحث واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المتوقفة والمتعثرة بنطاق المحافظة للوقوف على أسباب تعثرها ومناقشة الحلول وآليات التعامل مع تلك المشروعات ودفع عجلة العمل بها.

ناقش الاجتماع المشروعات المتعثرة في قطاعات ( الإسكان الإجتماعي بالعاشر من رمضان – الصحة – - التعليم العالي – الكهرباء – الزراعة - - الموارد المائية والري – التموين - مياه الشرب و الصرف الصحي – الشباب و الرياضة –الطرق و النقل ).

وخلال الاجتماع تم مراجعة نسب التنفيذ وأسباب التعثر وآليات ومقترحات تذليلها والإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها حيال تلك المشروعات والإتفاق على خطة العمل الجديدة لدفع عجلة العمل بها وإسراع الخطى في التنفيذ لتحقيق الاستفادة القصوى منها وإعداد بيان تفصيلي بموقف تلك المشروعات كاملًا للعرض على اللجنة المشكلة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة مجلس الوزراء.

أكد محافظ الشرقية أن الاجتماع يعد خطوة إيجابية نحو تنفيذ المشروعات التنموية ودفع عجلة العمل بها، للقضاء على البيروقراطية والروتين وفك التشابكات بين جهات الدولة المختلفة وتحديد الأسلوب الأمثل لتشغيلها، مؤكدًا أن الجميع يعمل من أجل المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.
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