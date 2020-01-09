فتاوى تشغل الأذهان.. هل تجب الصلاة على المسن غير المدرك؟.. حكم فطام الطفل في الأشهر الحرم.. هل الإجهاض أثناء الأشهر الأربعة الأولى يلزمه كفارة ؟.. أزهري يصحح اعتقادا خاطئا حول خروج نعش الميت من المنزل

فتاوى تشغل الأذهان ..

هل تجب الصلاة على المسن غير المدرك؟ متى يجوز الجمع بين الصلوات بسبب المطر؟ حكم فطام الطفل في الأشهر الحرم هل الإجهاض أثناء الأشهر الأربعة الأولى يلزمه كفارة ؟ أزهري يصحح اعتقادا خاطئا حول خروج نعش الميت من المنزل | تعرف عليه





تلقت دار الإفتاء والمؤسسات الدينية العديد من الأسئلة والاستفسارات التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وما التوجيه الشرعي الصحيح للتعامل مع ما يواجهونه من قضايا يحتاجون فيها إلى رأي الشرع من علماء الدين، وفيما يلي يستعرض«صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى.





فى البداية.. ورد سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له، مضمونة "هل تجب الصلاة على المسن غير المدرك ؟".





ورد وسام، قائلًا: إنه طالما فى هذه الحالة فلا تجب عليه الصلاة، لأن الصلاة يجب فيها النية وتحتاج أن يكون الإنسان عاقل ومدرك لما يفعله، وهو غير مدرك لأنه فى حالة رفع عنه القلم والحرج بالنسبة لعبادة الصلاة.





وأشار إلى أنه طالما كان غير مدرك لما يفعله فلا تجب عليه الصلاة لأنه غير مدرك وهذا من رحمة الله بعبادة المؤمنين إذا ما بلغ أحدهم الكبر وكان غير مدرك أو لمرض شديد يمنعه عن الصلاة.





بينما وجه شخص سؤال الى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف ، عبر صفحته الرسمية يقول فيها: " ما حكم الجمع بين الصلاة بسبب المطر ومتى يجوز الجمع ؟





وأجاب الشيخ أبو بكر قائلا: ذهب جمهور فقهاء الشافعية، والمالكية، والحنابلة، إلى جواز ‏الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر، لحديث ابن عباس في الصحيحين " وصلى رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا





إمام مالك - رحمه الله- : أرى ذلك كان في المطر ووافقه على كلامه جماعة من أهل المدينة وغيرهم, ومنهم الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى .





وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين واللفظ لمسلم ـ:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: «ألا صلوا في الرحال».





كما وجه شخص سؤال الى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك يقول السائل: " هل يجوز الفطام قبل العامين، وهل يجوز في الأشهر الحرم أم لا يجوز؟





رد الشيخ أبو بكر قائلا: يجوز فطام الطفل على عامين أو عام ونصف أو أقل أو أكثر قال تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } فـ التمام عامين ويجوز قبل ذلك .





وتابع: أما الفطام جائز سواء في الأشهر الحرم أو غيرها لا فرق في ذلك، فدعك من خرافات الناس التي تقول لا يجوز في الأشهر الحرم.





كما سأل أحد المتابعين الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له، سؤال مضمونة ( هل الإجهاض أثناء الأشهر الأربعة الأولى من الحمل يلزمه كفارة؟).





ورد عبدالسميع قائلًا: أن كفارة الإجهاض فى الأربعة أشهر هى الإستغفار والتوبة والندم على هذا الذنب لأنه فى هذه الفترة ليست هناك حياة حقيقة للجنين كما هو قول الشافعية والحنفية.





وأشار الى أن حياة الجنين فى الأربعة أشهر تشبه حياة النبات فليس هناك نفخ للجنين فى هذه الفترة، وبالتالى لو أن إمرأة أجهضت نفسها فى هذه المدة أى فى الأربع أشهر الأولى من حملها وذلك قبل أن تدخل فى الشهر الخامس فليس عليها إلا الإستغفار والتوبة والندم على ذلك.





أرسل شخص سؤال الى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك ، يقول السائل : " عند تغسيل الميت أيهما يخرج أولا النعش أو يجب إخراج المغسلة قبل النعش؟.



