هيثم سعيد يواجه مشكلة مثيرة للجدل.. اقرأ التفاصيل

دعم الفنان هيثم سعيد الأغاني بطريقة "المهرجان" وذلك من خلال لقائة في برنامج “the insider” .



وقال هيثم سعيد على صفحته بفيسبوك: "احنا صحينا الصبح لاقينا كل حاجة غالية انتو بتعملو كدا ليه لو أنتو متصورين إنكم هتقننو حاجة أو تمنعو المهرجانات طب إخواتنا بتوع المهرجانات ولا بيقدموا تصاريح ولا تنازلات".



وتابع هيثم سعيد:" وإخوانا الملحنين والشعراء أغلبهم في الأقاليم يعني لما بيكونو عاوزين تصاريح المشوار بيكلفهم 1000 جنيه فـ القلب على قلب رحمة أنتو ليه بتعملو كدا".



من ناحية أخرى طرح الفنان هيثم سعيد، فيديو كليب أغنيته الجديدة :"أكتر" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب" .



وتقول كلمات الأغنية :" أكتر ما تمنيتك إنتا.. روحك و سحرك .. زي ما اتمنيتك جيتلي.. وبقيت بحبك .. وحياتي جمبك..دي هتتعاش.. ومحسبهاش .. وكل اللي كان قبلك عادي كأنه مجاش .. لو كان لغيرك متمناش".



أغنية "أكتر" كلمات عمرو المصري، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع مونتي.