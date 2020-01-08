بسبب مزحة.. سائق متهور يطلق النار على مجموعة أطفال ويصيب اثنين

أقدم قائد سيارة متهور على إطلاق النار على مجموعة من الأطفال بسبب "مزحة"، حيث كانوا يلقون كرات الثلج على السيارات المارة، ولدى ارتطام إحداها بسيارته، قام بهذا التصرف الجنوني، الذي أسفر عن إصابة طفلة عمرها 12 عامًا، وصبي عمره 13 عامًا.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها أن الصبي والفتاة أصيبا بجروح غير خطيرة جراء هذا الحادث الذي وقع في مدينة "ميلووكي" بولاية "ويسكونسن" الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.



وأفادت الشرطة بأن الصبي والفتاة كانا بين مجموعة من الأطفال يمرحون ويلعبون، لكن عندما ارتطمت إحدى كرات الثلج التي كانوا يقومون بإلقائها بسيارة مارة، فقد أثار ذلك استياء قائدها الذي أقدم على إطلاق النار على المجموعة، متسببًا في إصابة الطفلين.



وقام الضباط الذين عثروا على الطفلين المصابين بإجراء إسعافات أولية لهما، قبل أن يتم نقلهما إلى مستشفى محلي لتلقي العناية اللازمة.



الجدير بالذكر أنه يتم حاليًا البحث عن قائد السيارة المسلح؛ وطالبت الشرطة أي شخص لديه معلومات عن قائد السيارة أو عن ملابسات الواقعة بشكل عام بسرعة إبلاغها.