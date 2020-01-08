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توك شو

ليرسلوا أبنائهم أولا.. الشارع التركي يوجه صفعة قوية لأردوغان.. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:07 م
اردوغان
اردوغان
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آيات أحمد
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، تقريرًا ميدانيًا أذاعته قناة تركية تسأل فيه المواطنين في تركيا عن موقع ليبيا، ووجهت الإعلامية السؤال للمواطنين قائلة "أين تقع ليبيا، وهل تؤيد الدخول في حرب بليبيا.

وجاءت ردود الأتراك خلال التقرير صادمة، حيث أنهم لا يعرفون أين تقع ليبيا، وقال أحد المواطنين: "لا أعلم أين تقع ليبيا على ما أعتقد انها فى البحر المتوسط"، وعقب آخر: "لا أعرف أين تقع ليبيا من تركيا".


وأضافت سيدة عجوز " ليبيا تقع فى شرق البحر المتوسط ولا اعلن فى أى قارة هى، ولكن إرسال جنودنا إلى هناك خطأ كبير، وسيكون هناك شهداء كثيرين منا، ولا نريد حربا".

وتابع آخر: "لو كان ضروريا أن نرسل جنود، فليرسل النواب أبنائهم أولا"، بينما علَق مواطن تركى أخر، قائلًا أن إرسال جنود أتراك لسوريا والعراق وليبيا أمرا مؤسفا.


وقال أحد المواطنين" ليبيا تقع على الجانب الآخر من سوريا، وتقع فى آسيا، مضيفًا " لا أفهم الحالة التى وصلت إليها بلادنا، اننا نرسل جنودنا للعراق ونرسل لسوريا ونرسل لدول اخرى والان نرسل جنودنا إلى ليبيا، ولا نعلم شيئًا عن دورهم فى ليبيا، فالنواب يرسلون أبناء الشعب لكى يستشهدوا ويعيشون هم وأبنائهم فى ترف، فإنهم حتى لا يحاربون من أجل تركيا".
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