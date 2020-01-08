مطار القاهرة يعزل 9 ركاب قادمين من الخرطوم.. لهذا السبب

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، 9 ركاب فور وصولهم من الخرطوم، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.



قالت مصادر بالحجر الصحي بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم ، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 6 ركاب سودانيين و 3 مصريين من أعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوي .



أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى.



وعلى الفور تم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار الي مستشفي الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار .