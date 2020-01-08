مهاجم الوداد على ردار بورتو وريال بيتيس

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال بيتيس الإسباني وبورتو البرتغالي مهتمان بالتعاقد مع بديع أووك مهاجم نادي الوداد المغربي خلال فترة الإنتقالات الجارية.



وذكرت صحيفة " أس" الإسبانية أن روبي المدير الفني لنادي ريال بيتيس معجب بإمكانيات اللاعب وأوصى إداراة النادي بضرورة التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية.



وعلى الجانب الآخر، أشارت بعض التقارير الصحفية البرتغالية بوجود اهتمام من جانب نادي بورتو البرتغالي من أجل الحصول على خدمات اللاعب.



ومن المنتظر أن يتم حسم موقف اللاعب من الانضمام لأحد الأندية خلال الأنتقالات الشتوية الجارية.