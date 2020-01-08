محافظ القاهرة.. يفجر مفاجأة سارة عن مشروعات مصر الجديدة..امتحانات 2 ثانوي إلكترونية

محافظ القاهرة

يفجر مفاجأة سارة بخصوص مشروعات مصر الجديدة

مكافأة لمن يضبط سيارات مخلفات المباني

امتحانات الصف الثاني الثانوي إلكترونية



عقد اليوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، في ديوان عام المحافظة بحضور نواب المحافظ الأربعة ومديرى المديريات ورؤساء الأحياء، وذلك لمناقشة ععد من الموضوعات الهامة.



فى البداية قال عبدالعال إن المشروعات التنموية التي تتم فى مصر الجديدة، كان مقدر لها 3 سنوات ولكن العزيمة والإرادة أنجزته فى أقل من عام، وذلك بسواعد أبناء مصر.



ودعا محافظ القاهرة المجتمع المدنى للمشاركة فى أعمال التطوير التى تتم فى المحافظة، لما له من إفادة للجميع، مضيفا أنه يوجد مشاريع تقوم عليها الدولة بمفردها وأخرى تحتاج مشاركة المجتمع المدنى، وأن المشروعات الضخمة التي تتم حاليا ما تحدث خلال عقود طويلة.



وأكد أن مشروعات الطرق والكباري آثرت بشكل كبير على السيولة المرورية بما نال رضا المواطنين.



وأضاف محافظ القاهرة أنه لا بد أن يشعر المواطن بالإنجاز الذى يتم على أرض الواقع، موجها كافة التنفيذيين بالمحافظة بمشاركة المواطنين ومناقشتهم والحصول على آرائهم حول المشاريع.



وأعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مديريــة التربيـــة والتعليـــم أنهت استعدادها لامتحانات نصف العام الدراسي 2019 /2020 ، إذ تبدأ الامتحانات للمواد الأساسية حسب الخريطة الزمنية لوزارة التربية و التعليم منسقة حسب المراحل و نوعيات التعليم المختلفة.



وأكد المحافظ أن المدارس أنهت استعدادات البنية التحتيـة من خلال تشكيل لجـان النظــام والمراقبــة بالمدارس والانتهاء مــن الصيانـة البسيطة ( إضاءة / زجاج شبابيك / دورات مياه ) كما تم عـمل أكـثر مـن ورشـة عمـل لواضعي الامتحانات لتنفيذ تعليمات الوزارة والمركز القومي للامتحانات و مطابقة مواصفات الورقة الامتحانية على جميع الامتحانات كما تـم الانتــهاء مــن طباعــة الامتحانـات بالمطبعة السرية و تظريفها.



وأشار المحافظ إلى انتهاء مديرية التربية والتعليم من تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بالكامل مضيفًا أن امتحانات الصف الأول الثانوي سوف تكون حسب المواصفات الامتحانية وهي ورقيــة فتــرة مسائيــة حسب جدول الوزارة وموحدة على مستوى الإدارات التعليمية سواء أكانت مدارس عامة أو خاصة و سيسمح للطالب بإصطحاب الكتاب المدرسي Open book ، فى حين ستكون امتحانات الصف الثاني الثانوي الكترونيًا حســب تعليمــات وزارة التربيــة و التعليم سوف تكون الكترونيًا كما تــم الاستــعداد بإعــداد امتحانــات ورقــية للفئات الأخــرى (الدمــج / الخدمــات / المنــازل / السجون / مستشفى الأورام 57357 ).



كما وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، التحية للجهد الذى بذلته القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى تأمين احتفالات الأخوة الأقباط بميلاد السيد المسيح.



وثمن عبد العال الجهود التى تبذلها القوات المسلحة فى تأمين الجبهتين الداخلية والخارجية فى ظل الظروف الدولية التى تحيط بالبلاد.



وأكد محافظ القاهرة على أن هناك تنسيق مع وزارة الداخلية والمنطقة المركزية لضبط السيارات التى تلقى بالردش الناتج عن أعمال البناء والتى تؤثر على السيولة المرورية بالشوارع والمحاور.



وشدد المحافظ على أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على السيارات المخالفة ومصادرتها ، كما تم رصد مكافأة للقائمين على عملية الضبط.