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أخبار العالم

بعد الهجوم الصاروخي الإيراني.. الناتو يكشف حالة جنوده في العراق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:16 م
الناتو يكشف حالة
الناتو يكشف حالة جنوده في العراق
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دعاء أبوهشيمة
أكد حلف الناتو، اليوم الاربعاء، أنه لا توجد أية اصابات بين صفوف قواته في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على قواعد عسكرية تابعة للتحالف الدولي في العراق.

وقال مسؤول في الناتو، في تصريح صحفي، "لا أحد من بين حوالي 500 من الأفراد العسكريين الذين يعملون ضمن قوات الناتو في العراق اصيبوا بالقصف الايراني"، بحسب "السومرية نيوز".

ولفت المسؤول إلى أن "مهمة الناتو في العراق هي التدريب، وسنبقي الوضع قيد المراجعة الدقيقة".

وشدد قائلا: "نحن نتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية شعبنا".

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.
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