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برلمان

مقترح برلماني لزراعة مطالع ومنازل الكباري والتحويلات في الطرق الجديدة

الخميس 09/يناير/2020 - 02:06 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنها تقدمت بمقترح للجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان ولجنتى الزراعة والتعليم؛ بشأن زراعة المنازل والمطالع على الكبارى والتحويلات الخاصة بالطرق الجديدة، ومنها طريق 30 يونيو والطريق الصحراوى.

وأشارت "متى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من الممكن أن يتم زراعة منازل ومطالع هذه الكبارى زراعات قصيرة ، بحيث تناسب كل منطقة ، مما يعطى مظهرا جماليا لهذه المناطق، ويساهم فى نشر الزراعات بها.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان ال، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.

وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.

وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية.
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