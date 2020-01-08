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اقتصاد

البورصة تربح 10 مليارات و700 مليون جنيه اليوم

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:16 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعى لمؤشرتها، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب، وسط تجاهل للتوترات السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 10.7 مليار جنيه مسجلا مستوى 683.446 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.5% المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة مسجلا مستوى 13542 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.3% مسجلا مستوى 509 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع انتشارا بنسبة 1.74% مسجلا مستوى 1335 نقطة.
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