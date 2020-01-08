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أخبار العالم

إصابة إسرائيلي بجراح في رأسه عقب رشق سيارته بالحجارة في القدس المحتلة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:20 م
إصابة إسرائيلي بجراح
إصابة إسرائيلي بجراح في رأسه عقب رشق سيارته بالحجارة بالقدس
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سمر صالح
أصيب مستوطن إسرائيلي، الأربعاء، بجراح متوسطة، في بلدة حزما شمال القدس.

وأوضحت "القناة السابعة العبرية"، أن سائق أجره إسرائيلي أصيب بجراح في رأسه جراء رشق مركبته بالحجارة في بلدة حزما شمال القدس.

وأشارت القناة العبرية إلى أن جراح المستوطن وسفت بالمتوسطة، بسبب تعرضه للإصابة في الرأس بشكل مباشر، فيما تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
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