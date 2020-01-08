كاف يصدم الزمالك قبل مباراة زيسكو الزامبى فى دوري أبطال أفريقيا

رفض الإتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف، طلب الزمالك بنقل لقاء الفريق الأبيض أمام زيسكو الزامبى إلى ستاد القاهرة، وذلك رغم نجاح مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، فى الحصول على موافقة نظرائهم في نادي زيسكو الزامبى لنقل مباراتهما المقرر لها الجمعة المقبلة إلى استاد القاهرة بدلا من استاد السلام في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



وأرسل اتحاد الكرة المصري موافقة زيسكو إلى الاتحاد الأفريقى لمعرفة إمكانية نقل مباراته مع الزمالك إلى استاد القاهرة، إلا أن وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية أكد تلقيه رفضا من كاف بنقل اللقاء إلى ستاد القاهرة وإقامة اللقاء بإستاد السلام .



تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف يفيد برفض الأخير طلب نادى الزمالك بنقل مباراته المقبلة أمام زيسكو يونايتد الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا إلى استاد القاهرة بدلا من استاد السلام.



جاء ذلك رغم حصول مسئولى الزمالك على الموافقات الأمنية إلا أن كاف اشترط أن يحدث ذلك قبل المباراة بـ10 أيام وفقا للائحة وينتظر مسئولو الجبلاية رد الكاف بعد الحصول على موافقة زيسكو.



ويرغب مسئولو الزمالك فى خوض المباراة على استاد القاهرة لجودة أرضيته كما أن اللاعبين بدأوا فى التعود على أرضية استاد القاهرة بعد خوض الفريق مباريات الدورى عليه.