مهاجم أتلتيكو مدريد: إيقاف ميسي؟ الجميع يطرح هذا السؤال منذ ظهوره

رد جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، آنخل كوريا، على السؤال الشائع قبل مواجهة أي فريق لبرشلونة مع قائده ومهاجمة المميز ليونيل ميسي، وهو كيفية إيقافه.



ويلتقي برشلونة وأتلتيكو مدريد مساء يوم غد الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت "القاهرة" في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني على ملعب "المدينة الرياضية للملك عبد الله".



وتحدث كوريا عن مواطنه الأرجنتيني ميسي، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية وقال: "إيقاف ميسي؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الجميع منذ ظهوره في عالم كرة القدم ولكن ليس هناك جواب".



وتابع "عليك بذل جهد جماعي كبير من جميع اللاعبين طوال 90 دقيقة، حتى تتمكن من الفوز والحفاظ عليه في وجود ميسي".



وأضاف "ليونيل لاعب متكامل لديه كل شيء وسيكون من الرائع مواجهته مرة أخرى، ولكن نأمل في تحقيق الفوز هذه المرة".



وعن شخصية ميسي "ليو شخص هادئ للغاية، كما يراه الجميع، ويحب عائلته وأصدقائه، متواضع يتحدث مع الكل ولا يبخل بنصيحة على أي شخص".