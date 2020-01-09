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برلمان

نيفين جامع أمام البرلمان لمناقشة مشاكل صناعة الورق.. الأحد

الخميس 09/يناير/2020 - 07:19 ص
نيفين جامع وزيرة
نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية
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معتز الخصوصى
قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن لجنة الصناعة من المقرر أن تلتقي نيفين جامع وزيرة الصناعة، يوم الأحد المقبل؛ لعرض خطتها وتصورها لأداء وزارة الصناعة خلال الفترة المقبلة.

وأشار البطيخى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه من المقرر أن تعقد لجنة الصناعة بالبرلمان، اجتماعا يوم الإثنين المقبل؛ لمناقشة المشاكل الخاصة بصناعة الورق، بحضور ممثلين عن الغرفة التجارية الخاصة بصناع الورق وممثلين عن وزارة الصناعة.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه من المقرر أن تعقد لجنة الصناعة بالبرلمان، اجتماعا آخر في اليوم ذاته، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضى، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.

وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.

وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية.
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