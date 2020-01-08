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محافظات

الغضبان يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال ترفيق المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:43 م
اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم "الأربعاء"، بسرعة الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الواقعة فى منطقة قبلى c9 بالمنطقة الصناعية وبالقرب من مدخل محور ٣٠ يونيو وكذلك سرعة الانتهاء من أعمال الترفيق والكهرباء والصرف الصحى بالمنطقة وذلك فى إطار الاهتمام بتحقيق أفضل مستوى من الخدمات والتنمية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وأكد الغضبان ضرورة إنجاز هذه الأعمال نظرا لوجود مشروعات صناعية عملاقة تدخل المنطقة الصناعية لأول مرة كمصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات ، والأوانى والأدوات المنزلية الفورجيد ، ومصنع إنتاج وتعبئة الزيوت ، وأفينا للأدوات الكهربائية ، وما تحققه هذه المصانع من مستوى إنتاجى ضخم .

وشدد اللواء عادل الغضبان على إنجاز كافة الأعمال على أعلى درجة من الدقة والكفاءة والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، ووجه مدير المنطقة الصناعية بمتابعة كافة الأعمال حتى يتم الانتهاء منها والتنسيق بين كافة الجهات المختصة.

وأشار المحافظ إلى أن المنطقة الصناعية شهدت تطورا كبيرا فى زمن قياسى جعلها نموذجا يحتذى به فى كافة البلدان المصرية ، ونالت إشادة كافة الجهات المعنية بحجم التطور والإنتاج الذى تم بالمنطقة الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، داخل المبنى الإدارى للمنطقة الصناعية ، وبحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد واللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية ومسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى .
الغضبان يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال ترفيق المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد
الغضبان يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال ترفيق المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد
الغضبان يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال ترفيق المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد
الغضبان يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال ترفيق المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد
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