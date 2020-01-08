منح 10 أفدنة ومنزل مجانا لكل أسرة من خارج الوادي الجديد | المحافظ يوضح الحقيقة

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، إنه لم يصرح لأى موقع إلكتروني أو وسيلة إعلامية حول منح 10 أفدنة ومنزل مجانا لكل أسرة ستأتى للسكن بالمحافظة من الأقاليم الأخرى.



وأشار إلى أنه فوجئ بتداول هذه التصريحات على عدد من المواقع الإلكترونية.



وأضاف الزملوط، خلال لقائه بعدد من المواطنين في أحد المساجد بعد الانتهاء من الصلاة، أنه لا يوجد شيء مجانا وأن هناك فعليا منزلا وأرضا سيتم توزيعها على المواطنين ضمن مشروع للجذب السكانى الذى يتم تنفيذه حاليا ولكن بشروط معينة وسيتم سداد ثمنها على أقساط.



وأشار إلى أن المحافظة تنفذ 8 قرى جديدة بهدف التوسع العمراني والزراعي، وتنفيذ خطة الجذب السكاني للمحافظة في 4 مراكز إدارية بالمحافظة هي "الخارجة والداخلة وبلاط وباريس" بتكلفة إجمالية 267 مليونا و180 ألف جنيه، موضحا أن هذه القرى سيخصص 50% منها لأبناء الوادى الجديد والباقى لأبناء المحافظات الأخرى، وسيجري منح كل أسرة 5 أفدنة ومنزل وسيتم سداد ثمنهم على أقساط، بالإضافة إلى دفع مقدم لإثبات الجدية في البداية.



وكانت عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت تصريحات مغلوطة لمحافظ الوادي الجديد، حول منح كل اسرة تاتى للسكن بالمحافظة 10 أفدنة ومنزلا مجانا ومرتبا شهريًا.

