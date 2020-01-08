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محافظات

سكرتير عام بورسعيد يتابع مشروعات الصرف التنموية والخدمية| صور

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:33 م
اللواء يوسف الشاهد
اللواء يوسف الشاهد ، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
قام اللواء يوسف الشاهد ، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد بجولة ميدانية اليوم الأربعاء، لمتابعة سير العمل لعدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، ومتابعة آخر التطورات فى إنشاء محطات الصرف الصحي الجاري تنفيذها وأعمال الصرف في عدد من المناطق.

وتابع السكرتير العام ، سير الأعمال القائمة بمحطة الصرف الصحى بشارع البترول بحى الضواحى ، وشدد على الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ الأعمال ، على أعلى درجة من الكفاءة ، حيث تساهم محطة الصرف الصحى فى تخفيف العبء على محطات الصرف الموجودة حاليا ، وتخدم أحياء الزهور والضواحي ، كما تابع الأعمال الإنشائية الجارية بشارع البترول و مجمع المواقف الجديد بحى الضواحى ، ووجه بسرعة انجاز الأعمال طبقا لمواعيد العمل المحددة .

وتوجه اللواء يوسف الشاهد ، خلال جولته الميدانية لمنطقة الاستثمار ، وذلك لمتابعة سير العمل في اعمال الصرف الصحي ومباشرة أعمال الشركة القومية للصرف الصحي لسرعة الانتهاء من الاعمال التي تعالج الطفح الدائم بمناطق فاطمة الزهراء والسيدة خديجة.
سكرتير عام بورسعيد يتابع مشروعات الصرف التنموية والخدمية| صور
سكرتير عام بورسعيد يتابع مشروعات الصرف التنموية والخدمية| صور
سكرتير عام بورسعيد يتابع مشروعات الصرف التنموية والخدمية| صور
سكرتير عام بورسعيد يتابع مشروعات الصرف التنموية والخدمية| صور
سكرتير عام بورسعيد يتابع مشروعات الصرف التنموية والخدمية| صور
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