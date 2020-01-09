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برلمان

طلب إحاطة لإعفاء أهالي الخانكة وأبو زعبل من رسوم البوابات على محور الفريق العرابي

الخميس 09/يناير/2020 - 04:44 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه تقدم بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لإعفاء أهالى الخانكة وأبو زعبل من رسوم البوابات على محور الفريق العرابى الذى يربط جسر السويس بطريق بلبيس الصحراوى.

وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المفترض ان هناك طريق السلام - الخانكة وهو الذى يوصل أهالى الخانكة وأبو زعبل لمدينة السلام والعبور بالمجانى بدون دفع أى رسوم ، خاصة وأن طوله 6 كيلومترات.

وتابع عضو لجنة الصناعة بالبرلمان: إلا أنه بعد أن تم عمل محور الفريق العرابى والذى يربط جسر السويس بطريق بلبيس الصحراوى ، تم غلق طريق السلام - الخانكة ، الأمر الذى استلزم مرور أهالى الخانكة وأبو زعبل من محور الفريق العرابى ، وبالتالى يقوموا بدفع رسوم الدخول بعد ما كان دخولهم قبل ذلك مجانى.

وطالب بإعفاء أهالى بنقل بوابة محور الفريق العرابى مسافة 500 متر من ناحية بلبيس ، حتى تسهل على أهالى الخانكة وأبو زعبل المرور دون دفع أى رسوم.

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان ، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.

وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.

وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية.
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