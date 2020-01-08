هبوط أرضى بنفق ناصر في شبرا الخيمة.. المعاينة تعد تقريرا.. صور

شهد نفق ناصر بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية هبوطا ارضيا أسفل السكة الحديد ومترو الانفاق ما يشكل خطورة على المواطنين ومستخدميه.



وكلف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المهندس طلعت سلطان المدير العام لمركز معلومات الشبكات بالمحافظه بمعاينة الهبوط بعد الشكاوى التى تقدم بها المواطنون.



وانتقل فريق فنى من مركز الشبكات لتحديد ملابسات الهبوط والقيام بالرفع المساحى لاكتشاف المرافق الموجودة أسفل الموقع وتحديد مسارها حتى يتسنى استكمال الأعمال الهندسية لمعالجة الهبوط وإعداد تقرير فنى لعرضه على محافظ الاقليم لاتخاذ اللازم حفاظا على ارواح المواطنين من مرتادي النفق يوميا.